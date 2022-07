Ha dovuto aspettare un anno intero, prima di arrivare al Milan, che l’estate scorsa l’ha acquistato dal Bordeaux, dove Yacine Adli è rimasto in prestito una stagione. Un’annata non facile, che ha visto la retrocessione della squadra francese: “L’ultimo anno a Bordeaux è stato complicato – ha detto il classe 2000 francese in un’intervista a Milan Tv- In realtà tutti gli ultimi anni sono stati duri, sono arrivato in un momento difficile per il club, ma questo mi ha aiutato a crescere. Il ricordo di questa esperienza mi aiuterà in futuro a superare i momenti difficili e ad andare avanti”. Avanti con il Milan, di cui il centrocampista è fiero di far finalmente parte: “Sono orgoglioso di essere in uno dei migliori club del mondo, del miglior club d’Italia. Quando ti chiama una squadra come il Milan, non importa quali giocatori troverai in quel momento. Vuoi solo dire sì. Il Milan è più importante di tutto, non volevo nient’altro che far parte di questo mitico club”.