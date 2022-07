Gollini: "Fiorentina, un cerchio che si chiude"

Primo allenamento per il portiere arrivato a Firenze in prestito con diritto di riscatto dall'Atalanta: "Il mio approdo qui è un cerchio che si chiude, sentivo il bisogno di tornare in un posto speciale come questo"

Dopo Luka Jovic, la Fiorentina ha ufficializzato anche l’arrivo di Pierluigi Gollini. Il portiere classe 1995 torna in viola, dove è cresciuto a livello giovanile, in prestito oneroso (500mila euro) con diritto di riscatto (fissato a 8 milioni di euro) dall’Atalanta. ''Sono molto contento, per me è un capitolo che non si era mai chiuso. Sono felice di questo ritorno, è come chiudere un cerchio di ciò che sono stati la mia vita, il mio percorso da ragazzino e la mia carriera. Sentivo il bisogno di tornare in un posto speciale come lo è Firenze per me. Sono molto carico, determinato e convinto che potremo toglierci tante belle soddisfazioni ''. Nell’ultima stagione Gollini ha giocato in prestito al Tottenham, squadra allenata da Antonio Conte: con gli Spurs ha collezionato 10 presenze tra tutte le competizioni.