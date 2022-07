Rinnovi e nuovi acquisti, il Napoli è al lavoro sul mercato per consegnare nelle mani di Spalletti una rosa sempre più competitiva in vista della prossima stagione. A fare il punto sulle trattative azzurre è il direttore sportivo Giuntoli che ha parlato in conferenza dal ritiro di Dimaro iniziando dal futuro di Koulibaly, in scadenza nel 2023 e nel mirino delle big d’Europa oltre che della Juve in caso di addio con De Ligt: "Non è arrivata nessuna offerta ufficiale per Koulibaly da altri club. Lui va in scadenza e per noi rappresenta tanto; i dialoghi con lui sono giornalieri. Il presidente De Laurentiis gli ha presentato un’offerta irrinunciabile: 6 milioni netti per i prossimi cinque anni, che significano 60 milioni lordi, e anche un futuro da dirigente nel club perché si è dimostrato una grande persone dentro e fuori dal campo". Se il tema legato al rinnovo del difensore senegalese è un argomento 'caldo' in casa Napoli, lo stesso non si può dire per la possibilità di ingaggiare lo svincolato Dybala: "Non abbiamo mai parlato con Paulo, l’argentino è un calciatore al di fuori della nostra portata", ha affermato Giuntoli.