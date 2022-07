Gianluca Scamacca ma non solo, nel blitz milanese oltre al colloquio con il Sassuolo per cercare di trovare l’intesa per l’attaccante neroverde, il Paris Saint-Germain nella persona di Antero ha incontrato nuovamente l’Inter per parlare di Milan Skriniar. Nonostante l’Inter sia orientata a sacrificare un big – con il difensore slovacco indiziato numero uno – per ragioni di bilancio, al momento non è stata raggiunta l’intesa per il cartellino del centrale classe 1995. Il Paris Saint-Germain non ha infatti ancora presentato un’offerta economica in grado di soddisfare i nerazzurri, che dal canto loro non stanno abbassando le pretese. Un braccio di ferro che continua, dunque.