Prima di poter cedere De Ligt al Bayern, che oggi era in Italia per trattare direttamente con i bianconeri, la Juve vuole trovare il degno sostituto. Considerato le difficoltà per arrivare a Koulibaly e Bremer, i primi due nomi in lista, Cherubini ha individuato altri due nomi papabili

Il mercato della Juve ruota tutto attorno al futuro di De Ligt, è lui la variante impazzita delle strategie dei dirigenti bianconeri. Il Bayern è partito in pressing, mandando in campo (e a Torino) una vecchia conoscenza della Juve, quel Brazzo Salihamidzic ex esterno bianconero e ora direttore tecnico dei bavaresi. Il dirigente bosniaco si è presentato in Italia per cominciare a intavolare in maniera più concreta una trattativa che si preannuncia comunque lunga e complicata, anche perché la distanza tra domanda (100 milioni) e offerta ancora virtuale (70) non è roba da poco. In più, a rendere questo intricato incastro di pezzi di mercato ancora più virtuoso, per la Juve una condizione necessaria alla cessione dell’olandese è quella del suo sostituto, che dovrà essere trovato prima o quantomeno in concomitanza con la partenza dell’ex capitano dell’Ajax.