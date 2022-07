Arrivato in Italia per cercare di raggiungere l'intesa con i bianconeri, il ds dei bavaresi Hasan Salihamidzic ha subito incontrato l'agente di De Ligt. La Juventus valuta il difensore olandese 100 milioni di euro, cifra che si avvicina alla clausola da 125 milioni

Entra nel vivo la trattativa tra Juventus e Bayern Monaco per Matthijs De Ligt. Il direttore sportivo dei bavaresi, Hasan Salihamidzic, è sbarcato a Torino per trattare di persona con i bianconeri e raggiungere l'intesa definitiva. Un affondo che il Bayern spera possa essere decisivo visto che i campioni di Germania devono battere la concorrenza del Chelsea. "Fiducia? Vediamo" ha detto Brazzo Salihamidzic al suo arrivo. E il ds del Bayern non ha perso tempo: poco dopo l'arrivo in Italia il dirigente dei bavaresi ha subito incontrato Rafaela Pimenta, agente del difensore olandese.