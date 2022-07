In caso di partenza di Nicolò Zaniolo il club giallorosso può pensare seriamente a Paulo Dybala, ancora in cerca di squadra dopo essersi svincolato dalla Juventus. L'azzurro piace al club bianconero, che però non ha ancora formalizzato un'offerta concreta. Intanto in casa giallorossa si festeggia il rinnovo di Gianluca Mancini, che firmerà fino al 2027

Paulo Dybala e la Roma. Per il momento è solo un'idea, legata peraltro all'eventuale cessione di Nicolò Zaniolo, ma va comunque registrata. I giallorossi potrebbero davvero pensare alla Joya per sostituire il classe 1999 in caso di addio alla Capitale. L'azzurro piace alla Juventus, che però non ha ancora formalizzato un'offerta concreta. Il club giallorosso ha intenzione di monetizzare il più possiibile e al massimo potrebbe aprire a un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Le cifre potrebbero aggirarsi intorno ai 10 milioni di prestito più 40 per il riscatto. Soltanto in caso di addio di Zaniolo, il club dei Friedkin potrà pensare concretamente all'ex numero 10 bianconero. Dybala continua a essere nei pensieri anche dell'Inter, che però prima di tornare alla carica dovrà sfoltire il reparto offensivo. Ecco che la Roma potrebbe approfittare dello stallo, ma a patto che (oltre al sacrificio di Zaniolo) l'argentino decida di abbassare le pretese sull'ingaggio.