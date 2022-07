Rooney torna in MLS: allenerà il DC United

L'ex attaccante del Manchester United torna nel club di Washington dove ha giocato tra il 2018 e il 2020. Secondo quanto riportato da ESPN e The Athletic, Rooney è già atterrato negli States: si attende il visto di lavoro per l'ufficialità

Wayne Rooney riparte dagli Stati Uniti. Conclusa l'avventura al Derby County, l'ex attaccante sarà il nuovo allenatore del DC United. Secondo quanto riportato da ESPN e The Athletic, Rooney è atterrato a Washington e aspetta un visto di lavoro per essere annunciato come nuova guida tecnica al posto dell'argentino Hernan Losada, esonerato dopo la sesta giornata. Per Rooney si tratta di un ritorno al DC United dove ha giocato tra il 2018 e il 2020, penultima esperienza da calciatore prima di chiudere la carriera al Derby County. Con il DC ha collezionato 52 presenze con 25 gol e 14 assist.