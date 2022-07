I giallorossi hanno raggiunto l'accordo per il prolungamento del contratto del difensore. Per Cristante manca ancora l'intesa, prosegue il dialogo per Frattesi

Gianluca Mancini sarà un giocatore giallorosso almeno fino al 2027. La Roma, infatti, ha raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto del difensore che prolunga fino al 2027 (l'ufficialità è attesa nelle prossime ore). Classe 1996, è alla Roma dal 2019 e finora ha totalizzato 7 gol e 4 assist in 128 presenze in giallorosso. Numeri ai quali si aggiunge la vittoria di una coppa: la Conference League. Mancini, inoltre, è uno dei pilastri e dei fedelissimi di Mourinho: con José è diventato vice capitano dietro a Lorenzo Pellegrini.

Cristante e Frattesi: le ultime news

Sono ore calde per la Roma che ha diverse questioni aperte sul mercato. Tiago Pinto ha incontrato Giuseppe Riso, agente di Bryan Cristante, per parlare del rinnovo del contratto del centrocampista, ma al momento manca ancora l'accordo. Alla Roma dal 2018, Cristante ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2024. Altra storia per Davide Frattesi, grande obiettivo per il centrocampo giallorosso. Con l'arrivo di Tiago Pinto a Milano si potrà probabilmente continuare a parlare in un nuovo incontro.