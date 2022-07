Il general manager giallorosso ha incontrato il club nerazzurro per un appuntamento conoscitivo: oltre che del centrocampista croato, si è parlato anche di possibili giocatori in uscita dalle due squadre come Miranchuk e Carles Perez. Incontri anche con il Galatasaray per Diawara e con il Monza per Villar. Continua il pressing su Frattesi: presto un nuovo appuntamento

Sondaggi, nuove idee e appuntamenti: il mercato della Roma entra nel vivo. Giornata impegnativa per Tiago Pinto , che martedì 12 luglio ha incontrato l' Atalanta a Milano. Il general manager giallorosso ha visto Percassi e i due hanno parlato di diversi giocatori. La Roma ha chiesto informazioni su Mario Pasalic , che è stato già allenato da José Mourinho ai tempi del Chelsea nel 2014. È stato in ogni caso un incontro conoscitivo , senza approfondire troppo le trattative, ma sono spuntati anche alcuni nomi di giocatori in uscita dalle due squadre: Aleksey Miranchuk per l'Atalanta, Carles Perez per la Roma.

Diawara e Villar in uscita, continua il pressing su Frattesi

L'appuntamento con l'Atalanta ma anche tanto altro. Oltre al club nerazzurro, Tiago Pinto ha infatti incontrato gli emissari del Galatasaray, club interessato ad Amadou Diawara, e il Monza, che continua il pressing per Gonzalo Villar. Nel frattempo la società giallorossa ha ufficializzato il rinnovo del contratto fino al 2027 di Gianluca Mancini e nel corso della trattativa si è approfittato per parlare con l'agente del giocatore, Giuseppe Riso, anche di altri suoi due assistiti. Il primo è Bryan Cristante, sempre in chiave rinnovo, l'altro è Davide Frattesi, il preferito di Mourinho per il centrocampo per il quale i contatti proseguono da tempo. La Roma proverà a portare avanti ancora la trattativa e probabilmente si potrà continuare a lavorare in questo senso in un nuovo incontro.