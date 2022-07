Il difensore firmerà un contratto di 5 anni: in media guadagnerà 3,4 milioni di euro, bonus compresi. Nel pomeriggio raggiungerà i compagni in ritiro ad Auronzo di Cadore

Alessio Romagnoli è pronto ad indossare la maglia della Lazio. Mattinata di visite mediche alla clinica Paideia di Roma per il difensore che poi partirà per il ritiro di Auronzo di Cadore. L'ex capitano del Milan è stato accolto da un bagno di folla: sono stati tantissimi i tifosi che lo hanno salutato prima in aeroporto (nella giornata di lunedì), poi in clinica per chiedergli foto ed autografi. L'entusiasmo è alle stelle: "Finalmente", ha detto l'ex capitano del Milan al suo arrivo a Roma.