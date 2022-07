Ufficializzati i colpi Di Maria e Pogba, il mercato in entrata della Juventus non è finito. Con la trattativa per De Ligt al Bayern in stand-by, i bianconeri continuano le loro valutazioni per cercare un attaccante da mettere alle spalle di Vlahovic. Il nome che ritorna è quello di Alvaro Morata: è duttile e può ricoprire varie zone di campo, inoltre Allegri lo conosce bene e sa come e quanto farlo rendere. Contatti che, dunque, restano vivi. Lo spagnolo è la prima scelta e si lavorerà per trovare l’intesa con l’Atletico Madrid.

I numeri di Morata con la Juventus

Se la Juve dovesse mettere di nuovo le mani su Morata sarebbe formalmente la terza esperienza per il centravanti in bianconero. La prima tra il 2014 e il 2016, quando fu acquistato per 20 milioni dal Real Madrid e trascinò la squadra fino alla finale di Champions, prima di far ritorno ai Blancos per via del diritto di recompra. La seconda volta è arrivato a Torino nel 2020, preso per la stessa cifra in prestito biennale dall'Atletico Madrid. La squadra di Allegri poteva esercitare il diritto di riscatto a 35 milioni al termine dell'ultimo campionato, ma ha preferito andare a trattare per cercare di ridurre il prezzo. Nei suoi quattro anni alla Juventus ha messo a referto 59 gol in 185 presenze. Un bottino che, in caso di esito positivo della trattativa, potrebbe migliorare nella prossima stagione.