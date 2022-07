Visite mediche e poi la firma sul contratto per l'esterno sinistro classe 2000 arrivato dal Genoa per circa 4.5 milioni più il cartellino di Dragusin. La Salernitana in pressing per averlo in prestito

Andrea Cambiaso si appresta a diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il terzino sinistro classe 2000, protagonista nell’ultima stagione con la maglia del Genoa, è arrivato poco dopo le 10 al J Medical per sostenere le visite mediche con la Juventus, società che lo ha acquistato a titolo definitivo dal club rossoblù. Operazione da circa 4.5 milioni di euro più il cartellino di Radu Dragusin che si è sbloccata definitivamente dopo che il difensore rumeno, lo scorso anno in prestito prima alla Samp e poi nella seconda parte della stagione alla Salernitana, ha detto sì al Genoa accettando il trasferimento in Serie B.

La Salernitana in pole per averlo in prestito

A test medici ultimati, Cambiaso firmerà il contratto con la Juventus che lo ha soffiato a una nutrita concorrenza. L’esterno sinistro classe 2000, però, difficilmente troverà spazio nella rosa di Max Allegri nella prossima stagione: con ogni probabilità infatti i bianconeri lo manderanno in prestito, sempre in Serie A, in modo che posso proseguire nel suo percorso di crescita giocando con maggiore continuità. Al momento la squadra in pole per Cambiaso è la Salernitana, che da giorni è in contatto con la Juve per provare a ottenere il cartellino in prestito; sullo sfondo inoltre c’è anche il Bologna.