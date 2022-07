C'è stato un forte inserimento del Rennes che potrebbe vincere la corsa per il difensore coreano del Fenerbahce. Il Napoli si è mosso parallelamente per il centrale senegalese del Psg: primi contatti positivi, serve l'intesa per l'ingaggio

Il Napoli vede allontanarsi Kim Min-jae, primo obiettivo della difesa azzurra dopo l'addio di Kalidou Koulibaly. Il sudcoreano del Fenerbahce resta l'obiettivo principale (anche Luciano Spalletti ha speso parole d'elogio per lui), ma c'è stato un forte inserimento del Rennes di Bruno Genesio che ha già allenato Kim al Beijing Guoan. Per questo motivo il Napoli ha portato avanti una trattativa parallela che porta ad Abdou Diallo, in uscita dal Paris Saint Germain. Ci sono stati i primi contatti positivi: non ci sarebbero problemi per il cartellino e si tratta sull'ingaggio del giocatore.