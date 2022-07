L'allenatore azzurro spinge per l'arrivo del difensore coreano per il dopo Koulibaly: "Ha giocato in campionati diversi dai nostri, ma è un calciatore da Napoli. Stiamo completando la squadra, servono quelle pedine che possano darci, tranquillità, sicurezza e autostima"

C'è la "benedizione" di Luciano Spalletti per la trattativa che porta a Kim Min-jae. È lui il difensore individuato dal Napoli per raccogliere la pesante eredità di Kalidou Koulibaly, volato al Chelsea. Il nome di Kim piace all'allenatore azzurro che lo ritiene all'altezza del club. "Ha giocato in dei campionati diversi dai nostri, ma Kim è un calciatore da Napoli e da Champions League" ha detto Spalletti a Radio Kiss Kiss dopo l'amichevole vinta 10-0 contro l'Anaune Val Di Non. L'allenatore si è soffermato sul tema mercato, spiegando ciò che serve alla squadra: "Stiamo completando la squadra, la società sta lavorando. Sarà fondamentale andare a mettere quelle pedine in grado di dare un po' più di tranquillità, sicurezza e autostima a tutti".