Il direttore sportivo del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic, ha parlato della trattativa con la Juventus per portare De Ligt in Germania: "Abbiamo avuto due colloqui, ora dobbiamo essere pazienti e vedere cosa succede"

Intervenuto in una lunga intervista rilasciata al quotidiano tedesco Bild, il direttore sportivo del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic si è ancora soffermato sulla trattativa con la Juventus per De Ligt. Queste le sue parole: "Abbiamo avuto due colloqui, ora dobbiamo essere pazienti e vedere cosa succede". Sull'argomento il ds del Bayern ha aggiunto: "Per me era importante sedersi a un tavolo con Arrivabene, Cherubini e Nedved: sono stato alla Juventus per 4 anni da calciatore e ho mantenuto un buon rapporto con il club. Abbiamo avuto due colloqui, ma adesso dobbiamo essere pazieni e vedere cosa succede. Faremo il meglio per il Bayern".