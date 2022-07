Tutti intorno allo stesso tavolo per provare a chiudere l’operazione Bremer. Lunedì l’Inter si giocherà il primo match point per arrivare al difensore granata, da tempo primissimo obiettivo per rinforzare il reparto arretrato di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Dopo i passi in avanti dei giorni scorsi, infatti, lunedì l’Inter, il Torino e il procuratore di Bremer si siederanno tutti intorno allo stesso tavolo per provare ad arrivare alla fumata bianca, così poi da impostare le visite mediche del giocatore già per la giornata di martedì. Operazione che si dovrebbe chiudere sui 35 milioni di euro più qualche bonus e il prestito del giovane Cesare Casadei – con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei nerazzurri, oppure con un diritto di prelazione dell’Inter nel caso in cui si decida per la cessione al Toro in prestito con obbligo di riscatto –, talento classe 2003 che tanto piace ai granata.