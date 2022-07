Tra gli svincolati di lusso continua a restare il nome di Paulo Dybala. Il giocatore, conclusi i 7 anni - con 115 gol - in maglia bianconera, deve ancora sciogliere i nodi legati al futuro: in queste ore è conteso da Roma e Napoli, ma nulla di ancora così avanzato e nessuna decisione definitiva presa. La proposta dei giallorossi è ritenuta ancora bassa dalla Joya, mentre con gli azzurri resta il problema legato ai diritti d'immagine. Le richieste dell'argentino sono ancora alte, ma l'inizio della prossima settimana potrebbe essere decisiva. Se Dybala dovesse abbassare le richieste d'ingaggio o uno dei due club aumentare l'offerta si potrebbe arrivare a un accordo definitivo. L'altra ipotesi è che il classe '93 decida di aspettare potenziali offerte da altre società, restando sulla sua posizione economica.

Napoli, si pensa anche al dopo Koulibaly

Attacco, ma non solo. Dopo la cessione di Koulibaly al Chelsea, il Napoli ha bisogno di trovare un sostituto. Kim del Fenerbahce è sempre più vicino al Rennes, motivo per cui Giuntoli sta accelerando su Diallo: blitz a Parigi per il giocatore del Psg con cui va trovata l'intesa sull'ingaggio. Nell'ultima stagione ha disputato 16 partite in tutte le competizioni.