calciomercato

Christian Eriksen ha firmato fino al 2025 col Manchester United: dopo la parentesi di sei mesi al Brentford, il danese torna in una big della Premier League. Al Benfica arriva Fernandez dal River Plate, in Turchia c'è la firma di Mesut Ozil con il Basaksehir. Ecco i principali movimenti delle big d'Europa (e non solo) CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE