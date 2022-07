Calciomercato

Altre ufficialità in Serie A: la Lazio ha annunciato Maximiano, la Juve accoglie Cambiaso (che però è destinato a partire in prestito). Spezia e Verona annunciano rispettivamente Ekdal e Doig. Ecco tutti i movimenti conclusi finora in Serie A IL TABELLONE ACQUISTI/CESSIONI - CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE