Un altro calciatore italiano, dopo Insigne e Criscito, va a giocare nel Toronto. Si tratta di Federico Bernardeschi che, come annunciato dal club canadese, ha firmato un contratto quadriennale dopo il mancato rinnovo con la Juventus. "Pensiamo che sia un colpo importante in vista di ciò che vogliamo costruire - il commento dell’allenatore del Toronto, Bob Bradley -. Non vediamo l'ora di poterlo schierare in campo con noi. Federico è un calciatore offensivo, ma che lavora anche molto per la squadra". Il presidente del club, Bill Manning, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di inserire Federico nella nostra squadra. Come giocatore e come persona, crediamo che sia esattamente ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento in campo e nello spogliatoio. Porta a Toronto un bagaglio tecnico e di esperienza che non è secondo a nessuno".