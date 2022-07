Il Bayern Monaco non molla la presa su Matthijs de Ligt. Nella giornata di domenica ci sono stati nuovi contatti tra i tedeschi e la Juventus per cercare di ridurre la distanza tra domanda e offerta che c'è nella trattativa per il difensore centrale olandese. I bavaresi hanno presentato alla Juventus un'offerta da 70 milioni di euro più bonus, circa dieci milioni in più rispetto all'offerta di qualche giorno fa. Ora i due club sono più vicini, nonostante il club di Agnelli sia ancora fermo sulla richiesta di 100 milioni.