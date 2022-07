C'è ancora distanza economica tra Juventus e Bayern

La Juventus, intanto, ha fatto sapere al Bayern Monaco che non intende abbassare le richieste per il giocatore (100 milioni per il cartellino). La prima offerta dei bavaresi è stata di 60 milioni, ora bisognerà vedere fino a che punto si spingeranno i tedeschi per arrivare a de Ligt. Qualora la Juventus dovesse perdere il difensore olandese, i due profili che piacciono sono quelli di Gabriel dell'Arsenal e di Pau Torres del Villarreal.