La chiusura della trattativa tra l'argentino e i giallorossi apre ora il tema del numero di maglia che la Joya indosserà nella capitale. Il suo numero per eccellenza, il 10, non è mai stato più preso da nessuno dopo l'addio di Totti ma non era mai stato ritirato e ora bisognerà capire se Dybala vorrà prendersi la responsabilità di ereditarlo. Di certo però lo potrebbe aiutare l'endorsemet di Totti, che proprio ai nostri microfoni si era detto felice di concederglielo. Ascoltate

Il più grande sponsor di Dybala alla Roma è sempre stato lui. Perché il talento riconosce il talento e l’amore spinge a voler sempre il meglio per l’oggetto dei propri sentimenti . E allora, ora che uno dei grandi colpi di mercato dell’estate si è di fatto materializzato col passaggio dell’argentino in giallorosso, anche lui, l’eterno simbolo della Roma romanista, starà sorridendo nonostante il periodo non proprio semplicissimo che sta passando nella sfera privata. Da Totti a Dybala, da Francesco a Paulo , da un campione a un altro, per la gioia di un popolo che aveva ritrovato l’entusiasmo grazie al condottiero portoghese ma aveva anche bisogno di ritrovare un nuovo eroe in campo dopo l’addio del suo grande fuoriclasse. Non che non ce ne siano, a cominciare dal capitano che ha alzato al cielo di Tirana la prima coppa europea della storia della Roma, o del centravanti inglese accolto come un messia nella passata stagione dopo la partenza di Dzeko. Ma il cuore giallorosso è grande e va riempito fino all’orlo con tutto il talento possibile e Dybala, almeno nell’immaginario del tifoso, ne ha da vendere.

Dybala alla Roma, che numero prenderà?

Un talento da numero 10, anche se qui ora sorge il problema. Perché, come tutti sanno, quella maglia nella Roma sponda giallorossa non è una qualsiasi e l’eredità potrebbe schiacciare anche un piccolo gigante come Paulo, che ha già indossato quella che era stata di Platini e Del Piero, altri due simboli imperituri. Ma anche in questo caso, e non solo nello scegliere la Roma (perché il suo zampino c’è stato), ad andare in suo soccorso è sempre Totti, il proprietario del numero magico, che dopo non aver nascosto il suo sogno di vederlo a Trigoria ai nostri microfoni gli aveva anche idealmente consegnato il numero 10: “Glielo lascio volentieri se lui lo vuole”. A questo punto il dado è tratto e tutto sembra scritto, anche perché il 21, il numero che Paulo ha indossato al Palermo e nella prima parte di avventura bianconera è già stato preso da Matic, presentato alla stampa proprio con la sua nuova maglia. Un’altra grande suggestione, che i tifosi della Roma e lo stesso Totti certamente non disdegnerebbe, sarebbe quella invece di un doppio scambio, magari con tanto di cerimonia ufficiale: Totti dà la 10 a Pellegrini e Pellegrini consegna il suo 7 a Paulo. Ma alla fine restano solo dettagli. Quello che conta è che un nuovo campione sta per arrivare a Trigoria. A tutta Joya.