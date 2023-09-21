 Roma, i giocatori argentini della storia: Leonardo Balerdi è il 42° | Sky Sport
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Roma, gli argentini della storia giallorossa: Leonardo Balerdi è il 42°

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Più di 2000 partite giocate e quasi 700 gol, il bottino degli argentini della storia della Roma fin qui. Sapevate che il primo straniero nella storia giallorossa arrivava dalla terra albiceleste? Si tratta di Arturo Chini Luduena. Ma la memoria dei tifosi giallorossi va all'estate del 2000 quando davanti a una curva Sud rovente veniva presentato Gabriel Omar Batistuta. Con Leonardo Balerdi gli argentini diventano 42, tra grandi campioni del passato e qualche meteora

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