La Juventus vuole rinforzare il suo attacco e farà un tentativo con l'Atletico Madrid per riportare a Torino Alvaro Morata, indicato da Allegri come profilo ideale per il ruolo di vice Vlahovic. Ancora nessuna offerta invece per Zaniolo: con l'arrivo di Dybala a Roma non è automatica la cessione del numero 22 giallorosso

La Juventus resta una delle società più attive sul calciomercato. I bianconeri domenica sera hanno trovato l'accordo con il Bayern Monaco per il trasferimento di De Ligt e sono vigili per cercare il sostituto. Il club di Agnelli, però, sta cercando anche di rinforzare l'attacco: la Juventus farà un tentativo con l'Atletico Madrid per riportare a Torino Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo, infatti, è stato indicato da Allegri come il profilo ideale (anche per la sua duttilità) per ricoprire il ruolo di vice Vlahovic.

Dybala alla Roma, cosa cambia per Zaniolo? leggi anche Inter e Juve su Bremer: i bomber che ha fermato L'arrivo di Dybala alla Roma potrebbe non scatenare automaticamente un effetto domino su Nicolò Zaniolo. L'accordo tra l'argentino e i giallorossi infatti non vuol dire che il trequartista italiano sia pronto a partire: la Roma valuterà eventuali offerte della Juventus e darà la sua risposta. Tuttavia, al momento, le condizioni alle quali i bianconeri vorrebbero acquistarlo non coincidono con quelle richieste dall Roma.

De Ligt in partenza per la Germania Intanto Matthijs De Ligt è pronto a una nuova avventura in Germania. Bayern e Juventus hanno trovato l'accordo sulla base di 70 milioni di base fissa più 10 di bonus, con il difensore olandese che firmerà un contratto fino al 2027 dopo aver sostenuto le visite mediche. Intorno alle 12 di lunedì Rafaela Pimenta, agente del calciatore, è arrivata all'aeroporto di Torino insieme alla famiglia dell'olandese e poi si è spostata alla Continassa.