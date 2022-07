Ore decisive per il futuro di Bremer: oggi è previsto un incontro tra l'Inter, l'entourage del difensore brasiliano e il Torino per provare a chiudere la trattativa. La Juve, a caccia di un centrale per sostituire il partente De Ligt, è pronta ad affondare in caso di mancato accordo con i nerazzurri. Segui la giornata LIVE con tutte le news dalla squadra Sky

