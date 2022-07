Sorridente e pronto alla nuova avventura a Toronto. Federico Bernardeschi si è presentato alla stampa felice ed entusiasta: "E' una grande opportunità per me e per Lorenzo (Insigne, n.d.r.): desidero giocare con lui il prima possibile. E poi su Chiellini, futuro avversario in Mls, aggiunge: "Sarà difficile affrontarlo, Giorgio è come se fosse mio fratello. Ora però saremo avversari e cercherò di fargli gol". GUARDA IL VIDEO

