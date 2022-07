Maldini e Massara mercoledì voleranno in Belgio per provare a chiudere per il trequartista classe 2001 (in panchina domenica nella Supercoppa belga), primo obiettivo per il reparto avanzato di Pioli: fumata bianca che potrebbe arrivare intorno ai 35 milioni di euro. Paratici a Milano: si parlerà di Tanganga

Il Milan è pronto a piazzare lo scatto, decisivo nelle idee dei rossoneri, per provare a chiudere l’operazione Charles De Ketelaere con il Bruges. Nella giornata di mercoledì infatti Maldini e Massara potrebbero volare in Belgio per provare ad arrivare alla fumata bianca per il trequartista classe 2001, primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo rossonero. Un blitz che arriva pochi giorni dopo l’ultima offerta da 28 milioni di euro più tre di bonus presentata dal Milan, che adesso potrebbe spingersi fino a 35 milioni per regalare il giocatore a Pioli. L’obiettivo dei rossoneri è infatti quello di limare le ultime distanze con il Bruges e far svolgere le visite mediche al calciatore già in settimana.