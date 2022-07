Herbert Hainer , presidente del Bayern Monaco, ha commentato il trasferimento: "Era un giocatore che volevamo a tutti i costi. Solamente con questi traferimenti i grandi obiettivi che ci stiamo ponendo diventano raggiungibili ". Alle parole di Hainer hanno fatto seguito quelle di Oliver Kahn , amministratore delegato del club: "Matthijs è sempre stato un ragazzo all'altezza in tutte le squadre in cui ha giocato, ha imparato ad assumersi le responsabilità già in giovane età ". In chisura Hasan Salihamidzic , direttore sportivo del Bayern, ha svelato un retroscena di mercato: "Sono molto contento, avremmo voluto portarlo a Monaco già tre anni fa . Eravamo convinti delle sue qualità allora e lo siamo ancor di più adesso".

De Ligt: "Si chiude un capitolo meraviglioso della mia carriera"

Pochi minuti dopo il comunicato del Bayern è arrivato anche il saluto social di De Ligt alla Juventus: "Si chiude oggi un capitolo meraviglioso della mia carriera - ha scritto il difensore. Grazie a tutta la 'famiglia' bianconera, al club, agli allenatori, ai miei compagni, a tutto lo staff e ai fantastici tifosi che mi hanno mostrato in questi anni tutto il loro affetto. È stato un onore lottare insieme per questi colori e giocare nella Juve. Sarete sempre nel mio cuore". Anche il club bianconero ha salutato il difensore: "Matthijs de Ligt la prossima stagione non sarà un giocatore della Juventus. Arrivato nel 2019, Matthijs è stato un giocatore importante per la Juve e per il suo reparto difensivo, per il quale ha messo a disposizione le sue enormi doti, sia fisiche che tecniche. Numeri che raccontano un impegno, una costanza, una voglia di dare sempre il massimo. Numeri per i quali non possiamo che ringraziare il calciatore, ma anche e soprattutto il ragazzo. Augurandogli buona fortuna per ogni sua futura avventura".