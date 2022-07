Il polacco, non riscattato dalla Fiorentina al termine della scorsa stagione, è l'ultima idea per l'attacco granata: oltre all'ex Genoa e Milan, nella lista di De Sancits ci sono sempre Dia, Bonazzoli e Pinamonti

Continua a muoversi a caccia di rinforzi la Salernitana. L’obiettivo principale del ds Morgan De Sanctis è quello di regalare a Davide Nicola un nuovo attaccante di livello e sono diversi i nomi che la società campana sta valutando in questa fase del mercato. Tra questi c’è anche il "Pistolero" Krzysztof Piatek, di proprietà dell’Hertha Berlino dove è rientrato per fine prestito dopo gli ultimi sei mesi della scorsa stagione nei quali ha indossato la maglia della Fiorentina, club che però non ha esercitato l’opzione di riscatto del suo cartellino. Per l’ex Genoa e Milan, però, l’avventura in Serie A potrebbe proseguire: la Salernitana infatti ci pensa e sta valutando con attenzione anche il profilo dell’attaccante polacco.