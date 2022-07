Difesa, centrocampo e attacco. Il Barcellona ha effettuato operazioni in tutti i settori del campo in questo calciomercato e si presenterà ai nastri di partenza con una formazione rinnovata per almeno 4/11 rispetto alla scorsa stagione, in attesa di nuovi possibili colpi. Ecco come potrebbe giocare la squadra di Xavi

LE CLAUSOLE PIÙ ALTE: C'È ANCHE LEWANDOWSKI