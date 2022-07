Come da programma, Paolo Maldini e Frederic Massara sono partiti per il Belgio. I dirigenti rossoneri incontreranno il Club Brugge per provare a cercare un'intesa per Charles De Ketelaere, trequartista belga classe 2001. Il Milan è pronto a spendere 32 milioni di euro (bonus compresi) per portare il giocatore in Italia

È iniziata la missione in Belgio del Milan per Charles De Ketelaere. Come da programma, mercoledì mattina Paolo Maldini e Frederic Massara sono partiti per Bruges per incontrare i dirigenti del Club Brugge e capire se ci sono i margini per chiudere l'affare. I rossoneri sono disposti a offrire 32 milioni di euro (bonus compresi) ma non hanno alcuna intenzione di rilanciare: questo perché è chiara la volontà del giocatore di trasferirsi a Milano, quindi se il club belga dovesse giocare al rialzo con altri club (Leeds United e Newcastle su tutti) i rossoneri virerebbero su altri profili.