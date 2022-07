Su Gianluca Scamacca continua l'interesse doppio dall'estero. C'è da tempo il Psg che si è mosso con il Sassuolo e con gli agenti del giocatore ma c'è anche il West Ham. Il club inglese nelle ultime ore ha alzato la proposta per l'attaccante, fino a 35 milioni di eruo. La richiesta iniziale del Sassuolo (50 mln) si è abbassata a 45: restano ancora 10 milioni di euro di distanza ma ci si sta avvicinando. Il giocatore, intanto, non è stato neanche convocato per l'amichevole tra Sassuolo e Sudtirol di oggi pomeriggio.

I numeri di Scamacca

Cresciuto nei settori giovanili di Lazio, Roma e Psv, Scamacca si è trasferito al Sassuolo nel gennaio del 2017. Nel club neroverde, in totale, ha segnato 16 gol in 41 partite in prima squadra. A soli 23 anni, Scamacca è uno dei talenti più interessanti del calcio italiano: è per questo che ha catturato l'attenzione di club importanti come Psg e West Ham. Sarebbe la sua prima esperienza in Inghilterra.