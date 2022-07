Calciomercato, tutte le news e le trattative LIVE

Salernitana, si insiste per Piatek

La Salernitana ci prova per Krzysztof Piatek. Il club granata, ancora alla ricerca di un attaccante da mettere a disposizione di Davide Nicola, punta il polacco di proprietà dell'Hertha Berlino. L'ex Milan è rientrato in Germania dopo la parentesi alla Fiorentina nella seconda parte della scorsa stagione (sei reti in 18 partite tra Serie A e Coppa Italia)