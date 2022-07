La società azzurra lavora per sistemare gli ultimissimi dettagli burocratici e far arrivare il difensore in Italia già sabato 23 luglio per le visite mediche e la firma sul contratto: con il sudcoreano l'accordo è totale. Per liberarlo dal Fenerbahce verrà pagata la clausola da 20 milioni di euro

Si avvicina sempre più il momento dell’arrivo in Italia di Kim Min-jae, difensore del Fenerbahce. Il Napoli infatti continua a lavorare in maniera molto positiva per sistemare gli ultimi dettagli burocratici, così da fare in modo – o almeno questa è la speranza del club del presidente De Laurentiis – che il difensore sudcoreano possa arrivare in Italia già nella giornata di domani, sabato 23 luglio, per sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare il contratto con il club azzurro che lo ha individuato come il sostituto ideale per il dopo Kalidou Koulibaly. Tra il Napoli e Kim l’accordo è già stato raggiunto sotto tutti gli aspetti: dalla durata del contratto all’ingaggio, passando per le commissioni degli agenti e la gestione dei diritti d’immagine, argomento sempre centrale nelle trattative di casa azzurra.