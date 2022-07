Entro il weekend i rossoneri attendono fiduciosi la risposta del club belga dopo la proposta definitiva di 30 milioni più bonus. Dopo l'incontro con Paratici avanza la candidatura di Tanganga in difesa; a centrocampo Renato Sanches resta la prima scelta, piace anche Sarr del Tottenham CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE Condividi

Sono ore, giorni decisivi per capire se Charles De Ketelaere diventerà o meno un nuovo giocatore del Milan. Dopo il viaggio in Belgio di mercoledì scorso e i dialoghi sereni e positivi che Maldini e Massara hanno avuto con i dirigenti del Bruges, con i quali i contatti sono ormai costanti, in casa rossonera si attende la risposta definitiva da parte del club belga all’ultima proposta rossonera. Milan che ha deciso di investire gran parte del budget estivo sul trequartista classe 2001, individuato come il profilo ideale per il presente e per il futuro: sul tavolo è stata presentata un’offerta da 30 milioni di euro più bonus, proposta che il Milan non ritoccherà visto che non vuole partecipare ad aste, forti anche della volontà del calciatore di giocare a San Siro. I rossoneri dunque attendono, comunque fiduciosi, la risposta del Bruges entro questo fine settimana.

Tanganga primo obiettivo per la difesa leggi anche Milan vede Paratici: sul piatto non solo Tanganga Ma il mercato del Milan non si fermerà al trequartista (De Ketelaere primissima scelta, Ziyech ldel Chelsea l’alternativa), nelle idee del club rossonero c’è la volontà di rinforzare anche difesa e centrocampo. Nella giornata di giovedì c’è stata la visita a Casa Milan di Fabio Paratici, dirigente del Tottenham: nei colloqui tra i dirigenti delle due società si è parlato di Tanganga, difensore centrale che i rossoneri prenderebbero in prestito con diritto di riscatto. Altro nome che piace molto al Milan per la difesa è Evan N'Dicka, in scadenza nel 2023 con l’Eintracht Francoforte.

Renato Sanches resta la prima scelta leggi anche Maignan a Renato Sanches: "Il rosso ti dona" Oltre Tanganga, il Milan nei colloqui con Paratici ha chiesto informazioni anche su Pape Matar Sarr, centrocampista classe 2002 nell'ultima stagione in prestito al Metz ma di proprietà del Tottenham. La prima scelta per la mediana rossonera resta però sempre Renato Sanches, il centrocampista in uscita dal Lille, conteso da Milan e Psg. Il portoghese non ha ancora preso una decisione definitiva, ma a breve dovrebbe sciogliere le riserve, con i rossoneri che sperano di riuscire ad averlo in rosa nella prossima stagione visto che da tempo lo hanno individuato come il profilo idea per sostituire Kessié.