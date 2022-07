Il club nerazzurro è vicino a Nuno Tavares, terzino sinistro portoghese classe 2000 di proprietà dell'Arsenal. L'Atalanta sta lavorando con i Gunners per far sì che si possa arrivare presto alla chiusura: si tratta per il prestito secco del giocatore

Dopo l'arrivo di Ederson a centrocampo, l' Atalanta continua a lavorare sul mercato e sta cercando un rinforzo per la corsia di sinistra. I nerazzurri sono vicini a Nuno Tavares , terzino sinistro classe 2000 di proprietà dell'Arsenal : lavori in corso per arrivare presto ai dettagli con i Gunners. L'operazione, che è condotta da Lee Congerton (direttore estero del club di Percassi), potrebbe essere chiusa in prestito secco.

Atalanta, i numeri di Nuno Tavares

Nato a Lisbona nel gennaio del 2000, Nuno Tavares ha iniziato a muovere i primi passi nel settore giovanile del Benfica. Dopo aver collezionato diverse presenze con il Benfica B in Ledman LigaPro, il terzino sinistro portoghese viene aggregato in prima squadra nella stagione 2019/20. L'impatto tra i grandi è positivo (1 gol e 7 assist in 41 presenze con i biancorossi) tanto da farsi notare dall'Arsenal: i Gunners nell'estate 2021 lo portano a Londra per 8 milioni più bonus, con il portoghese che ha realizzato 1 gol e 2 assist in 28 presenze nella scorsa stagione.