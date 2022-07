Idee chiare sugli obiettivi da centrare e una fascia al braccio ereditata da Chiellini da onorare al meglio. Leonardo Bonucci parla anche del suo nuovo ruolo di capitano nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: "Chiellini mi lascia un’eredità pesante, perché nella sua ventennale carriera alla Juve è stato un esempio con Buffon e Del Piero. Spero di aver appreso i suoi tanti pregi, io cercherò di essere me stesso e di mettermi a disposizione. Quando mi ha lasciato la fascia Giorgio mi ha detto ‘ora sono affari tuoi…', perché dopo un anno in cui la Juve non ha vinto ripartire non è facile, la società sta facendo investimenti importanti per tornare subito al top, sta a noi creare l’alchimia per riportare la Juve dove merita". Il capitano bianconero "bacchetta" De Ligt, fresco di passaggio al Bayern Monaco: "L’addio di De Ligt non mi ha sorpreso perché alcune sue dichiarazioni lasciavano capire che non voleva restare alla Juventus. Però penso che alla base di tutto serva rispetto, il gruppo con cui è stato per tre anni gli è servito per crescere e la società ha investito su di lui. Gli auguro il meglio, però certe frasi dette in nazionale sono state poco carine. Ne abbiamo parlato dopo le vacanze e lui ha capito. Il Bayern è un grande club ma non è detto che in una squadra top tu sia destinato a vincere", ha ammesso Bonucci.