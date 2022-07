I nerazzurri sono interessati all'esterno offensivo di proprietà del Lipsia che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Leicester. Non si molla Nuno Tavares, i contatti con l'Arsenal sono continui: il nodo da sciogliere è legato alla formula dell'operazione

L'Atalanta guarda in casa Lipsia per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. La società nerazzurra ha infatti messo nel mirino Ademola Lookman, esterno offensivo sinistro classe 1997 di proprietà del club tedesco ma nell’ultima stagione in prestito al Leicester, in Premier League. Interesse concreto quello dell’Atalanta nei confronti del calciatore nigeriano che nell’ultima annata sportiva ha collezionato tra tutte le competizioni 42 presenze, impreziosite da 8 gol e 5 assist, con la maglia delle Foxes. Ora il rientro al Lipsia, a cui è legato da un contratto fino al 30 giugno 2024, anche se il futuro potrebbe essere lontano dalla Bundesliga visto l’interesse dell’Atalanta.