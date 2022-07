Il Napoli cerca un portiere da affiancare a Meret. Tra i profili valutati c'è Kepa, in cerca di una nuova avventura che gli permetta di giocare con più continuità: gli azzurri osservano la situazione in attesa di una possibile apertura al prestito da parte del Chelsea, che dovrebbe però contribuire all'ingaggio. Sondaggio anche per Neto del Barcellona, sul quale però è forte il Fulham

La casella di vice Meret è rimasta vacante, adesso il Napoli è alla ricerca di un nuovo portiere. Dopo l'addio di David Ospina, che ha lasciato il club azzurro a parametro zero accasandosi all'Al Nassr, in Arabia Saudita, la società di Aurelio De Laurentiis sta valutando alcuni profili per completare il reparto. Un'idea delle ultime ore porterebbe a Kepa Arrizabalaga, chiuso al Chelsea da Mendy. Lo spagnolo classe '94 è in cerca di una nuova avventura in una squadra che gli permetta di giocare con maggiore continuità e il Napoli sta monitorando da vicino la situazione, in attesa di una possibile apertura da parte dei Blues. L'intenzione degli azzurri sarebbe quella di provare a prendere il portiere - che nella scorsa stagione ha collezionato in totale 15 presenze, appena 4 in Premier e 1 in Champions League - magari sulla base di un prestito con una parte dell'ingaggio pagato dal club inglese.