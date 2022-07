Calciomercato

L'ARRIVO A NAPOLI - È il 24 giugno del 2013 quando un ventiseienne attaccante belga arriva in città. Costa meno di dieci milioni. Viene dall'Olanda, PSV, club che ha lanciato campionissimi del pallone. E con cui ha già sfidato il Napoli in Europa nel 2012, segnando un gol. L'esordio è alla prima partita disponibile: entra per Hamsik. Il capitano che poi supererà nelle classifiche dei migliori bomber all time.