Daniel Maldini è pronto a diventare un nuovo giocatore dello Spezia . Il trequartista classe 2001 di proprietà del Milan nella giornata di martedì dove inizierà la sua esperienza con la squadra di Luca Gotti. Operazione tra i club chiusa in prestito , con i bianconeri che hanno battuto la concorrenza del Verona, altra squadra interessata al ragazzo. Curiosità: Maldini ha realizzato il suo unico gol in Serie A proprio al "Picco" di La Spezia nella vittoria dei rossoneri per 2-1 dello scorso 25 settembre.

Cresce la fiducia per la chiusura con De Ketelaere

leggi anche

Entusiasmo Milan: allenamento con mille tifosi

Intanto il Milan continua a lavorare con il Club Brugge per Charles De Ketelaere. Dopo il viaggio in Belgio, è aumentata la fiducia di Maldini e Massara che sperano di poter chiudere l'operazione per il classe 2001 entro un paio di giorni. Qualora la trattativa per De Ketelaere non dovesse andare a buon fine, la prima alternativa resta Hakim Ziyech del Chelsea: i rossoneri, però, al momento sono concentrati solo sul giocatore del Brugge.