Il Milan continua a lavorare per Charles De Ketelaere. Le prossime 48 ore saranno decisive per lo sviluppo della trattativa tra i rossoneri e il Club Brugge, club proprietario del cartellino del trequartista classe 2001. Al momento la trattativa è in una fase di stallo, ma in un paio di giorni si dovrebbe giungere a una conclusione. Cresce la fiducia di Maldini e Massara per il buon esito della trattativa dopo il viaggio in Belgio della scorsa settimana. Qualora il Milan non dovesse trovare l'accordo con il club belga, la prima alternativa sarebbe Ziyech del Chelsea.