È tutto pronto in casa Roma per la presentazione di Paulo Dybala . Il colpo di mercato dei giallorossi martedì pomeriggio alle 14:30 interverrà in conferenza stampa a Trigoria davanti ai media. Alle 21 , invece, è previsto lo show di presentazione della Joya: l'argentino si mostrerà ai tifosi della Roma al Palazzo della Civiltà italiana (il Colosseo quadrato), vicino al quale saranno allestiti maxischermi e stand del club giallorosso.

Dybala, esordio arriverà con l'Ascoli o con il Tottenham

C'è ancora attesa, invece, per l'esordio di Paulo Dybala con la maglia della Roma. L'argentino, che si era aggregato al ritiro in Portogallo con la squadra di José Mourinho, non ha preso parte alle amichevoli contro lo Sporting Lisbona e contro il Nizza. Nel match con i francesi, infatti, lo Special One ha deciso di non rischiarlo in quanto l'argentino aveva ancora pochi allenamenti nelle spalle. Ora l'esordio potrebbe arrivare in uno dei due prossimi impegni della Roma: mercoledì con l'Ascoli o sabato in Israele contro il Tottenham.