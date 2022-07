L'ormai ex attaccante del Sassuolo non si sentirà solo in Premier League: non è l'unico calciatore o allenatore italiano appena partito per andare a giocare all'estero. Dall'Inghilterra alla Spagna, dalla Turchia al Canada fino a Belgio, Romania e Malta. Una mappa per seguire dove sono andati a giocare tanti nostri connazionali