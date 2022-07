Il Paris Saint Germain delle stelle batte 6-2 in amichevole il Gamba Osaka: per i parigini doppietta di Neymar e reti di Sarabia, Nuno Mendes, Messi e Mbappé. Intanto Georginio Wijnaldum, non convocato da Galtier per la tournée in Giappone, manda messaggi criptici sui social. Il centrocampista che piace alla Roma aspetta di conoscere il suo futuro, che sarà comunque lontano da Parigi

