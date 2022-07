L'ex attaccante del Barcellona, svincolato dopo l'esperienza all'Atletico Madrid, è a un passo dal ritorno al Nacional, club in cui è cresciuto e che lo ha lanciato nel grande calcio: "Ho un preaccordo, speriamo di chiudere nei prossimi giorni", ha annunciato il Pistolero in un video pubblicato sui suoi canali social

Luis Suarez è ormai vicino al ritorno in Uruguay. Il 'Pistolero' ha annunciato con un video di avere un preaccordo con il Nacional di Montevideo, club che lo ha lanciato nel calcio professionistico e di cui è sempre stato tifoso. "Nelle prossime ore metteremo a posto dei dettagli e speriamo che si arrivi alla conclusione che tutti noi desideriamo - le parole dell'attaccante, svincolato dopo l'esperienza con l'Atletico Madrid -. Intanto voglio ringraziarvi per tutte le manifestazioni di grande affetto che avete avuto, per me e la mia famiglia, in questi ultimi giorni. E' stato impressionante, e mi hanno molto emozionato, toccandomi in cuore e avendo un notevole peso nella mia decisione: era impossibile rifiutare questa opportunità di tornare a giocare nel Nacional".