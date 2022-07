Gli olandesi puntano forte su Lorenzo Lucca: inserimento a sorpresa negli ultimi giorni, mentre il Bologna era pronto per chiudere l'affare. Presentata un'offerta da 11/12 milioni per il prestito con diritto di riscatto dell'attaccante, contro i 10 offerti dai rossoblù. Il club di Saputo è pronto a rilanciare, ma dovrà convincere il giocatore che preferisce andare in Olanda

L' Ajax piomba su Lorenzo Lucca . Gli olandesi si sono inseriti a sorpresa sull'attaccante del Pisa , mentre il Bologna era pronto a chiudere l'affare . Offerta da circa 11/12 milioni di euro (bonus compresi) per il prestito con diritto di riscatto dell'attaccante, mentre i rossoblù ne avevano offerti 10 più una percentuale su una futura rivendita. I biancorossi sono in vantaggio e sono determinati a chiudere, il Bologna è pronto a rilanciare ma dovrà convincere anche il giocatore che preferisce trasferirsi in Olanda.

L'inserimento dell'Ajax nella giornata di mercoledì

Un inserimento arrivato nella giornata di mercoledì, quando l'Ajax ha inviato la prima offerta scritta alla proprietà americana del Pisa proprio mentre il Bologna era in attesa dell'"ok" per chiudere l'affare. "Ok" che non è mai arrivato, proprio perché è arrivata un'offerta più elevata per il club e soprattutto più prestigiosa per il ragazzo. Lucca preferisce l'Olanda, tanto sia per i grandi attaccanti che hanno vestito la maglia biancorossa nel recente passato (Suarez e Ibrahimovic su tutti) che per avere la possibilità di giocare in Champions League.