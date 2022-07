Quando sembrava ormai a un passo dal Bologna, sull'attaccante del Pisa è piombato un club prestigioso come l'Ajax. I 'Lancieri' vorrebbero il giocatore e hanno presentato un'offerta da 11/12 milioni per il prestito con diritto di riscatto. Messosi in mostra nel Palermo, Lucca ha iniziato benissimo in Serie B con il Pisa guadagnandosi l'esordio in Under 21. Dopo un periodo di appannamento, per lui potrebbe esserci l'occasione di giocare in una big d'Europa